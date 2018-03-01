Путин поручил ФАС жестко наблюдать за ростом цен на товары первой необходимости

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Несмотря на рекордно низкую инфляцию на уровне 2% в России, цены на некоторые товары первой необходимости растут существенно выше инфляции.

Федеральной антимонопольной службе нужно внимательно наблюдать за этим, сказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Конечно, мы с вами понимаем, что по целому ряду товаров первой необходимости рост цен остается существенно выше [уровня инфляции]. За этим нужно жестко наблюдать, внимательно следить, в том числе антимонопольной службе", - подчеркнул президент.

Рекордно низкий уровень инфляции дает России дополнительные возможности для развития, отметил Путин.