Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил ФАС жестко наблюдать за ростом цен на товары первой необходимости

Экономика и бизнес
1 марта, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Президент отметил, что цены на некоторые такие товары растут, несмотря на рекордно низкую инфляцию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Несмотря на рекордно низкую инфляцию на уровне 2% в России, цены на некоторые товары первой необходимости растут существенно выше инфляции.

Федеральной антимонопольной службе нужно внимательно наблюдать за этим, сказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Конечно, мы с вами понимаем, что по целому ряду товаров первой необходимости рост цен остается существенно выше [уровня инфляции]. За этим нужно жестко наблюдать, внимательно следить, в том числе антимонопольной службе", - подчеркнул президент.

Рекордно низкий уровень инфляции дает России дополнительные возможности для развития, отметил Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Послание президента России Федеральному собранию в цифрах и фактах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама