Путин: российский несырьевой экспорт за шесть лет должен удвоиться до $250 млрд в год

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский несырьевой экспорт в течение шести лет должен удвоиться и достичь объема в $250 млрд в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Еще один источник роста - это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые работают и выходят на внешние рынки. В течение шести лет мы должны практически удвоить объем несырьевого, неэнергетического, экспорта до $250 млрд", - сказал он.

Россия через четыре года должна выйти на показатели, когда экспорт продовольствия превышает объемы импорта, сказал глава государства.

"Еще в начале 2000-х годов мы серьезно зависели от поставок импортного продовольствия. Ситуация кардинальным образом изменилась. Сейчас нам предстоит сделать следующий шаг. Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну", - сказал глава государства.

Поддержка аграриев

Путин также заявил, что необходимо продолжить поддержку российских аграриев, предоставив им льготы на перевозку зерна по железной дороге, а также предусмотреть дополнительные закупки зерновых на Урале и в Сибири.

"Чтобы поддержать наших производителей, 1 июля 2018 года предусмотрены льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге. Нужно поработать над продлением этой меры на следующие зерновые сезоны, а также предусмотреть дополнительные закупки в регионах Урала и Сибири и помочь тем, кто хочет и готов заниматься переработкой на месте", - сказал Путин.

Также глава государства поблагодарил аграриев за рекордный урожай в 134 млн т в 2017 году, который превысил максимальный показатель Советского Союза 1978 года в 127,4 млн т. Сейчас страна регулярно выходит на урожаи за 100 млн т, отметил Путин. По его словам, понятно, что у такого высокого урожая есть и обратная сторона: снижение цен и проблемы с хранением и транспортировкой.

В конце декабря 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами сообщил о том, что правительство РФ выделило 1 млрд рублей субсидий РЖД на 2017 год для перевозки избытков зерна в связи с рекордным урожаем. В 2018 году, по словам главы правительства, на эти цели заложено почти 2 млрд рублей. Дополнительный объем перевозки зерна из 13 регионов, отмечал премьер, составит более 3 млн т.

Урожай зерна в России в 2017 году составил рекордные 134,1 млн т, прогноз на 2018 год - 106 млн т.

Перевозки зерна на железной дороге

РЖД с октября 2017 года ввели скидку в 10,3% на перевозку зерна с ряда станций в порты РФ. Как указывали в компании, под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые.

Понижающий коэффициент будет действовать до 30 июня 2018 года.