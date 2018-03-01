Путин: уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных споров

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных споров между юридическими лицами, рабочей группе в сфере предпринимательства необходимо подготовить предложения для решения этого вопроса как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры надо переводить в административную и арбитражную плоскость", - сказал он.

Президент попросил рабочую группу в сфере предпринимательства, в том числе с участием Верховного суда, подготовить соответствующие предложения. "Их надо рассмотреть и сделать как можно быстрее", - отметил Путин.

Госуслуги населению

Все государственные услуги населению в течение шести лет должны быть переведены в режим реального времени и оказываться с помощью дистанционных сервисов, сказал глава государства.

"В течение шести лет нужно обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что важно и для самих госструктур, и для граждан", - сказал он.

"Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и целом сделать понятной, удобной, комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином", - добавил президент. Путин также напомнил, что недавно уже была успешно выполнена задача создания сети многофункциональных центров. "Человек в любой точке страны теперь может получить государственные услуги по принципу "одного окна", - сказал президент.

Доля малого бизнеса

Доля малого и среднего предпринимательства в объеме ВВП России должна уже к 2025 году увеличиться до 40%, заявил президент.

"Еще один вектор развития экономического роста - это развитие малого и среднего предпринимательства. В середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%", - заявил российский лидер.

Правительство РФ в июне 2016 года подписало Стратегию развития малого и среднего бизнеса до 2030 года. Одной из целей стратегии указано увеличение доли малых и средних предприятий в ВВП в два раза - с 20% до 40%.

Освобождение от отчетности

Индивидуальных и самозанятых предпринимателей следует полностью освободить от отчетности, сделав ее в формате простой автоматической операции, заявил глава государства.

"Важно поддержать начинающих предпринимателей. Помочь им сделать первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом, а также проводить обязательные платежи и получать услуги, кредиты удаленно через интернет. Индивидуальных и самозанятых предпринимателей нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них операцию на уровне простой транзакции, проходящей в автоматическом режиме.", - сказал Путин.