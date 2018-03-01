Путин: новая макроэкономическая реальность позволяет аккуратно снижать ставки кредитования

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новая макроэкономическая реальность позволяет аккуратно и ответственно снижать ставки кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"В России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая реальность с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики", - сказал глава государства. По его словам, для граждан - это создает условия для роста реальных доходов, снижения стоимости ипотеки, "для бизнеса - это предсказуемость в работе и более дешевый кредит, бизнесу еще предстоит адаптироваться к этим новым макроэкономическим условиям".

Путин добавил, что новые условия также позволяют "привлекать длинные заемные средства и частные инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты".

"Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредитов", - подчеркнул глава государства под аплодисменты зала.

За последние годы, по словам Путина, удалось укрепить устойчивость национальной экономики, значительно снизилась зависимость экономики и бюджета от колебаний цен на энергоносители, вырос объем золотовалютных резервов, инфляция опустилась на рекордно низкий уровень - чуть больше 2%.

"В целом такой низкий уровень инфляции дает нам дополнительные возможности для развития", - сказал Путин, напомнив, что в 2015 году этот показатель составлял почти 13%.