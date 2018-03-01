"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" утверждает, что пока не получила обратно от российского "Газпрома" предоплату за мартовские поставки природного газа.

"Они пока нам ничего не вернули. Мы это пока не комментируем", - сказал в четверг журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Газпром" обязан прокачивать 110 млрд кубометров природного газа в год через Украину до окончания действия транзитного контракта с "Нафтогазом", добавил Коболев, комментируя итоги арбитражного разбирательства по транзиту.

"Право получать 110 млрд кубометров газа у нас будет еще два года", - сказал он.

По словам Коболева, если российская сторона не выполнит эти обязательства, то "Нафтогаз" вновь обратится в международный суд с требованием компенсации недопоставленных объемов.

Ранее в четверг заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев сообщил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" оплату мартовских поставок газа, но вернул ее из-за несогласованности дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки не начнутся.