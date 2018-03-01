Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия предпримет ответные меры на вводимые Россией ограничения на поставки белорусского продовольствия на российский рынок. Об этом заявил в четверг президент Александр Лукашенко, встречаясь с вице-премьером правительства Михаилом Русым.

"Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Ссылаясь на данные белорусских спецслужб, президент Белоруссии заявил, что в Россию завезли "из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко, появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам". "Поэтому им не нравится дешевое молоко", - отметил Лукашенко.

"Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком", - сказал Лукашенко. Он поинтересовался у Русого, который возглавлял выезжавшую в Москву правительственную делегацию Белоруссии для урегулирования ситуации, ходом переговоров с российской стороной по поставкам белорусского продовольствия.

Суть претензий

Российский Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к белорусской молочной продукции, находя в ней остатки запрещенных веществ. Так, в январе к ввозу в Россию была запрещена продукция одного из крупнейших белорусских молочных производителей, компании "Бабушкина крынка".

22 февраля 2018 года Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья. Запрет связан с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции" и коснется молока наливом и пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок наливом, а также сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных сливок, молочной наливной, концентрированной, сухой сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка. При этом ограничения не распространяются на упакованное молоко и молочную продукцию. 26 февраля введение ограничений на ввоз молочных продуктов из Белоруссии было перенесено на 6 марта в связи с "техническими причинами".

Также сообщалось, что Россельхознадзор с 1 марта 2018 года вводит ограничения на поставку продукции белорусского предприятия Столбцовский мясоконсервный комбинат в связи с повторным выявлением в говядине остатков антибиотиков.

Кроме того, Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении еще 9 предприятий Белоруссии из-за выявления остатков различных антибиотиков в их продукции. В частности, контроль вводится в отношении Бобруйского мясокомбината, "Беловежских сыров", ООО "Голполторг", ФХ "Минюка", ОАО "Милкавита", Несвижского завода детского питания, Слуцкого мясокомбината, ОАО "Здравушка-милк", а также в отношении Оршанского молочного комбината (производственный цех Сенненский).