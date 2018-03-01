Путин поручил обеспечить темпы роста производительности труда в России не ниже 5% в год

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Производительность труда в России должна расти не ниже 5% в год, чтобы через 10 лет выйти на уровень ведущих экономик мира, сказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания ее конкурентоспособности необходимо на принципиально ином уровне задействовать источники роста. Прежде всего, увеличить производительность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. По этому показателю мы все еще заметно отстаем. Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей, а это промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, торговля, росла темпами не ниже 5% в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира", - отметил Путин.