Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Документооборот между государственными структурами должен быть переведен в цифровой формат для повышения прозрачности работы чиновников.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

"В цифровой оборот нужно перевести документооборот между госструктурами", - сказал он. "Цифровизация всей системы государственного управления, повышение ее прозрачности - это и мощный фактор противодействия коррупции", - добавил президент.

"Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и целом сделать понятной, удобной, комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином", - отметил он.