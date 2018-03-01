Кудрин: увеличение ВВП в 1,5 раза к 2024 году возможно при росте ВВП в 6%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Увеличить показатель ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия можно только при темпах роста экономики в 6%. Такое мнение высказал журналистам глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Когда президент сказал: рост ВВП в 1,5 раза на душу населения к середине десятилетия, то есть к 2024-2025 годов, это означает средний темп роста ВВП около 6%", - сказал Кудрин.

По его словам, президент поставил задачу несколько выше, чем видят возможным эксперты, даже при реализации структурных реформ.

Ранее в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу добиться роста ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине 2020-х годов. Глава государства отметил, что это непростая задача, но выразил надежду, что она будет решена успешно. России нужна экономика с темпами роста выше мировых, это базовое условие для прорыва, считает глава государства.