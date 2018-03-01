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"Сапсаны" между Петербургом и Нижним Новгородом будут ходить и после ЧМ-2018

Экономика и бизнес
1 марта, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов подчеркнул, что поезда "Стриж" и "Ласточка" продолжат курсировать по маршруту Москва - Нижний Новгород

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Высокоскоростные поезда "Сапсан", запущенные по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород к Чемпионату мира по футболу - 2018, сохранятся и после его окончания. Об этом заявил в четверг журналистам директор по пассажирским перевозкам ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Дмитрий Пегов.

"РЖД в преддверии чемпионата мира по футболу возобновляют движение высокоскоростного поезда "Сапсан" на участке Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород. Это для нас знаковое событие. Мы полностью к летнему графику и к этим перевозкам подготовили поезда "Сапсан", которых 16, четыре из них это именно те поезда, которые возможно эксплуатировать на таком большом плече, потому что у нас в это плечо входят участки как постоянного, так и переменного тока", - сказал Пегов. Отвечая на вопрос, будут ли эти поезда отменены после завершения чемпионата, он сказал: "Нет. Я думаю, что этого не случится".

При этом Пегов подчеркнул, что поезда "Стриж" и "Ласточка" продолжат курсировать по маршруту Москва - Нижний Новгород. "Мы <...> принимая это решение [запуск "Сапсана"], исходили из того, что наблюдаем практически 15-процентный рост [числа] пассажиров высокоскоростных поездов "Стриж" и "Ласточка" на этом участке. <...> В определенные дни у нас наблюдается нехватка вместимости для того, чтобы все пассажиры могли воспользоваться услугами высокоскоростных поездов. Поэтому добавление этого количества мест, почти тысяча в сутки, это существенное подспорье для участка Москва - Нижний Новгород", - пояснил он.

Высокоскоростные поезда "Сапсан" начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего сейчас в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее "Сапсаны" также курсировали на маршруте Москва - Нижний Новгород, однако с 1 июня 2015 года на этом направлении их сменили поезда "Стриж", произведенные испанской компанией Talgo. С четверга возобновилось движение "Сапсанов" на этом маршруте наряду со "Стрижами".

Первый поезд "Сапсан" отправился 1 марта из Санкт-Петербурга в 17:00. Он прибудет в Нижний Новгород в ночь с четверга на пятницу, в 00:59. Общее время в пути составляет 7 часов 59 минут. По такому расписанию поезд будет ходить ежедневно. В обратную сторону запустят "Сапсан" №757. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в 05:09, останавливаться в Москве с 09:03 по 09:18 и прибывать в Санкт-Петербург в 13:20. В обратном направлении "Сапсан" будет ехать на 12 минут дольше.

Стоимость билета от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода начинается от 2368 рублей, а от Москвы до Нижнего Новгорода - от 952 рублей.

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Темы
Санкт-Петербург ЧМ-2018 по футболу Нижегородская область
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