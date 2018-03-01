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Глава "Нафтогаза": компания не обязана выполнять принцип "бери или плати" в 2018 году

Экономика и бизнес
1 марта, 21:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, марта. /ТАСС

Андрей Коболев обвинил "Газпром" в невыполнении обязательств по контракту

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КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что из-за действий "Газпрома" Киев больше не обязан закупать российский газ в 2018 году по принципу "бери или плати".

"От того, что они сделали сегодня, а они сделали две вещи: не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий арбитраж. А это автоматически означает, что они не смогут больше от нас требовать в этом году take or pay ("бери или плати") <...> Теперь "Газпром" потерял возможность требовать от нас даже эту цифру [4 млрд куб. м в год]", - заявил Коболев в эфире украинского "5 канала".

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Ранее в четверг заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев сообщил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" предоплату мартовских поставок газа, но вернул ее из-за несогласованности дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки не начнутся. Коболев расценил это как нарушение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража.

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж огласил первое решение по вопросу о поставках газа на Украину. "Нафтогаз" был обязан выплатить "Газпрому" $2 млрд 19 млн вместо $37 млрд. Также арбитраж снизил обязательные годовые закупки по принципу "бери или плати" до с 52 до 4 млрд куб. м в год. Суд отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ - снижена была лишь цена за топливо, полученное украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м).

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