Регионы ЦФО увеличат объемы строительства и темпы ввода новых автомобильных дорог

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти регионов Центрального федерального округа работают над увеличением объема строительства автодорог, наращивая финансирование, темпы ввода и впервые используя инфраструктурную ипотеку. Об этом сообщили ТАСС представители региональных властей.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию сказал, что необходимо удвоить расходы на развитие автомобильных дорог в ближайшие шесть лет, до 11 трлн рублей. Глава государства отметил, что федеральные трассы в России в значительной степени приведены в порядок, хуже обстоит дело с региональными и местными автодорогами.

Траты на дороги увеличат

Ремонтируют дороги в центре России в том числе за счет федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Более 100 километров дорог в окрестностях Рязани обновят в 2018 году в рамках реализации данного проекта.

"В этом году у нас объем средств по проекту "Безопасные и качественные дороги" составит 1,46 млрд рублей, половина денег поступит из федерального бюджета. Предварительно, объем отремонтированных дорог останется на уровне прошлого года, но средства будут выделяться еще и на развитие систем управления дорожным движением", - рассказал ТАСС министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев. Власти рассчитывают, что за счет внедрения проекта к концу 2018 года в Рязанской агломерации количество мест концентрации ДТП снизится в два раза.

Порядка 700 километров автомобильных дорог общего пользования, 16 мостов, 406 километров автодорог в населенных пунктах построят и реконструируют в 2018 году в Белгородской области. Помимо ремонта будут обустраивать разметку, тротуары, остановки, барьерное ограждение, искусственное освещение, устанавливать дорожные знаки. Траты на ремонт и строительство дорог в регионе в 2018 году увеличились до 16 млрд рублей.

В условиях экономии за последние четыре года властям Брянской области удалось увеличить объемы строительства местных автодорог в пять раз, до 510 километров. В 2018 году объем дорожного фонда региона не увеличился и остался на уровне 3,8 млрд рублей.

"Экономии средств удалось достичь за счет ухода от посредников при дорожном строительстве, передаче строительства региональным дорожным организациям, что позволило улучшить финансовое положение региональных дорожных предприятий", - пояснил ТАСС заместитель губернатора Юрий Мокренко. При сохранении темпов строительства власти региона планируют обновить все дороги в области за 13 лет.

Новый механизм - ипотека

"Использование инфраструктурной ипотеки позволит радикально изменить ситуацию с качеством дорог в регионах. Подобный финансовый механизм позволил бы ежегодно получать Ивановской области около 2 млрд рублей и возвращать ипотечными платежами до 400 млн рублей при условии долгосрочной перспективы на 10 - 15 лет", - привели в пресс-службе правительства региона слова временно исполняющего обязанности губернатора Станислава Воскресенского. Он добавил, что использование инфраструктурной ипотеки позволит радикально изменить ситуацию с качеством дорог в регионах.

Тульская область станет одной из первых в стране, где применят инфраструктурную ипотеку. На полученные в результате использования этого механизма средства будут строить объездную автомобильную дорогу в Новомосковске, втором в регионе городе по численности населения. В пресс-службе регионального правительства отметили, что за счет реализации данного проекта удастся перераспределить поток грузового транспорта, снизить аварийность и транспортные издержки, а также нагрузку и на уличную сеть, на ремонт которой ежегодно уходит до 15 млн рублей.

"Тульская область выбрана в качестве одного из пилотных регионов для реализации проекта инфраструктурной ипотеки. И сегодня в послании президент обратил внимание на необходимость развития экономики темпами выше мировых, существенного увеличения инвестиций в современные коммуникации, в том числе за счет инфраструктурной ипотеки и контрактов жизненного цикла", - привели в пресс-службе регионального правительства слова губернатора области Алексея Дюмина.

О проекте "Безопасные и качественные дороги"

Федеральную программу "Безопасные и качественные дороги России" начали реализовывать в 2017 году, она рассчитана до 2025 года. Программа предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%.

В 2017 году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей были выделены из федерального бюджета и 34 млрд рублей - из бюджетов агломераций.