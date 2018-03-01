Глава Еврокомиссии протестует против планов США о пошлинах на сталь и алюминий

ТАСС, 1 марта. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия. Юнкер пообещал принять в отношении США европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, ссылаясь на заявление главы ЕК.

"Мы выражаем большое сожаление в связи с этим шагом, который выглядит как вопиющее вмешательство с целью защиты американской промышленности и не имеет никакого оправдания с точки зрения национальной безопасности", - заявил глава Еврокомиссии. "Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест, - добавил Юнкер. - ЕС будет реагировать решительно и соразмерно для защиты своих интересов".

Президент США Дональд Трамп заявил ранее в четверг, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. Президент США объявил о предстоящем введении пошлин на совещании с руководителями действующих в США компаний сталелитейной и алюминиевой индустрии. В ходе совещания президент США пообещал возродить эти отрасли американской промышленности.