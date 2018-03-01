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Биржевые индексы в США упали, а котировки профильных фирм выросли после заявления Трампа

Экономика и бизнес
1 марта, 23:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, марта. /ТАСС

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии снизился на 1,7% и достиг отметки 24537

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НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Ключевые биржевые индексы в США снизились, а котировки профильных компаний, наоборот, поднялись после заявления в четверг президента Дональда Трампа о введении новых пошли на импорт стали и алюминия.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии снизился на 1,7% и достиг отметки 24537. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, сократился на 1,48%, до 2673, а индекс электронной биржи NASDAQ - на 1,49%, до 7164.

При этом котировки акций корпорации United States Steel выросли на 5,11%, до $45,73. Стоимость ценных бумаг компании Century Aluminum возросла на 6,35%, достигнув отметки $20,26. Котировки автомобилестроительных гигантов Ford Motor и General Motors, наоборот, снизились на 3,5% и 4,6%.

Президент США Дональд Трамп в четверг на встрече с главами американских компаний, поставляющих сталь и алюминий, сообщил, что на следующей неделе подпишет распоряжение о введении пошлин в размере 25% и 10% на аналогичную иностранную продукцию.

Ранее министерство торговли США предложило Трампу применить протекционистские меры против зарубежных поставщиков алюминия и стали в США. В случае со сталью выработаны три варианта и предложено применить либо пошлины в размере "по меньшей мере 24% на весь экспорт стали из всех стран", либо "пошлины в размере по меньшей мере 53% на весь экспорт стали из 12 стран - Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Китая, Республики Корея, Коста-Рики, Малайзии, России, Таиланда, Турции, ЮАР - и квоты в отношении других государств, равной 100% их экспорта в США в 2017 году", либо "квоты на все продукты из всех стран, равной 63% их экспорта в США в 2017 году".

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