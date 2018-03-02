Развитие транспорта и новых технологий в Арктике обсудят на конгрессе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Порядка 300 представителей регионов России съедутся в пятницу в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе Первого конгресса "Арктика - территория объединения компетенций". На мероприятии обсудят вопросы развития арктического региона, транспортной инфраструктуры, новых технологий и общего централизованного управления территорией, рассказал курирующий в петербургском правительстве арктическое направление вице-губернатор города Михаил Кучерявый.

"Первый Санкт-Петербургский арктический конгресс [пройдет] на базе Крыловского научного центра. Аккредитовано порядка 300 участников. [В нем] будут принимать участие представители всех арктических регионов - от Кольского полуострова до Чукотки", - отметил вице-губернатор.

Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин, в свою очередь, рассказал, что в рамках конгресса пройдет выставка, в которой примут участие петербургские предприятия, производящие продукцию для Арктики.

"Основным, решающим моментом нашего Первого конгресса должна стать выработка предложений для руководства и правительства о создании единого центра компетенций и управления. И это будет значительный шаг вперед, под этот шаг будут, мы полагаем, созданы и доработаны целевые программы развития тех или иных регионов, потому что каждая опорная экономическая зона имеет свои особенности", - добавил вице-губернатор Кучерявый.

По его словам, интерес к мероприятию проявили также зарубежные партнеры, однако было принято решение, что Первый конгресс по составу участников будет полностью российским. "Мы не предусматривали на Первый конгресс приглашения зарубежных властей, мы будем планировать это в дальнейшем. Были запросы с их стороны, но так как регламент предусматривает решение наших внутренних проблемных задач, мы их поблагодарили, но на сегодняшнем этапе участия международных наших коллег в данном конгрессе не будет", - сказал вице-губернатор.