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Лучшие проекты "Локомотивов роста" представят на промышленном форуме в Иванове

Экономика и бизнес
2 марта, 0:01 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 2, марта. /ТАСС

С лидерами проектов встретятся министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и врио губернатора области Станислав Воскресенский

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ИВАНОВО, 2 марта. /ТАСС/. Федеральный промышленный форум партии "Единая Россия" "Локомотивы роста российской экономики" с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова пройдет в Иванове, сообщили в пресс-службе партии.

"2 марта в Иваново пройдет федеральный промышленный форум партпроекта "Единой России" "Локомотивы роста российской экономики", на котором будут представлены лучшие проекты, отобранные по итогам региональных форумов, прошедших в Екатеринбурге и Владивостоке, и новые проекты из регионов Центрального федерального округа", - говорится в сообщении.

На проектной сессии форума пройдет презентация промышленных и инфраструктурных проектов и их обсуждение с представителями органов власти и экспертным сообществом.

С лидерами проектов встретятся Мантуров, секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, федеральный координатор партпроекта "Локомотивы роста", зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. На пленарном заседании форума будут подведены итоги и представлены лучшие проекты, которые получат поддержку "Единой России".

В этот же день в Иванове Андрей Турчак проведет встречу с активом ивановского регионального отделения "Единой России", где будут обсуждаться текущие аспекты партийной работы.

Федеральный партийный проект "Локомотивы роста" направлен на создание условий для поступательного развития современной многоукладной экономики России во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями - локомотивами роста и развития.

По результатам форума в Екатеринбурге из 32 проектов промышленного и инфраструктурного развития были отобраны семь для реализации при поддержке партии "Единая Россия". На владивостокском форуме из 23 проектов эксперты отобрали пять.

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Персоны
Турчак, Андрей Анатольевич Мантуров, Денис Валентинович Воскресенский, Станислав Сергеевич
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