В регионах ПФО реализуют 13 проектов в лесной сфере

УФА, 2 марта. /ТАСС/. В регионах Приволжского федерального округа (ПФО) будет реализовано 13 проектов в лесной сфере общим объемом инвестиций 13,4 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в округе Михаил Бабич.

"На территории округа в четырех регионах действуют 13 приоритетных инвестиционных проектов. В Республике Башкортостан - два, в Удмуртии - два, в Кировской области - восемь, в Ульяновской области - один. Привлечение инвестиций для реализации проектов запланировано в объеме 13,4 млрд рублей", - сказал он на совещании по вопросам повышения эффективности лесопользования в регионах Приволжского федерального округа, которое проходит в Уфе.

По словам Бабича, уже по данным проектам привлечено 11,6 млрд рублей, что составляет 86% от плана и является "достаточно неплохим показателем", убежден Бабич.

В результате реализации данных инвестпроектов создадут около 5,3 тыс. новых рабочих мест, на данный момент фактически создано 3,8 тыс. мест, добавил он. Сроки окончания реализации всех проектов не уточняются.

Совещание по вопросам повышения эффективности лесопользования в регионах Приволжского федерального округа проходит в Уфе с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, главы Рослесхоза Ивана Валентика, главы Башкирии Рустэма Хамитова, специалистов отраслевых ведомств из регионов округа и руководителей крупных предприятий.