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Пермские депутаты предложили разрешить добычу гравия и песка в водоохранных зонах

Экономика и бизнес
2 марта, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Разработчики законопроекта отмечают, что ограничение добычи фактически исключает из оборота большое количество числящихся на государственном балансе месторождений ископаемых

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Пермского края внесли в пятницу в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить добычу необходимых для строительства песка, гравия и гипса в водоохранных зонах. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.

Изменения предусматривается внести в Водный кодекс РФ, а именно признать утратившим силу одно из положений статьи 65, согласно которому запрещается разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах, в том числе значимых для строительного комплекса (гравийно-песчаная смесь, строительный песок, строительный гипс).

Разработчики указывают, что месторождения полезных ископаемых расположены в основном в долинах рек, то есть в водоохранных зонах. По словам авторов, ограничение фактически исключает из оборота значительное количество числящихся на государственном балансе ранее разведанных месторождений этих ископаемых, расположенных в водоохранных зонах, на разведку которых потрачены государственные средства.

"При этом полезные ископаемые, не относящиеся к общераспространенным (нефть, алмазы, химическое сырье и другие), под данный запрет не попали, хотя их добыча наносит больший вред окружающей среде и водным объектам", - указывают авторы. Они также обращают внимание, что лесное законодательство РФ разрешает добычу этого вида полезных ископаемых в защитных лесах, расположенных в водоохранных зонах.

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