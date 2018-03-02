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Поезда для первого направления "наземного метро" в Московском регионе выберут 5 марта

Экономика и бизнес
2 марта, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

В пятницу завершился прием заявок на поставку поездов

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Итоги конкурса на закупку 23 современных электропоездов, которые будут обслуживать первое направление Московских центральных диаметров (МЦД), или так называемого "наземного метро" Лобня - Одинцово подведут 5 марта. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс- службе компании-перевозчика ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

"Сегодня, 2 марта, завершился прием заявок на поставку поездов для МЦД-1, а уже 5 марта мы подведем итоги конкурса", - сказал собеседник агентства.

Инфографика В Москве построят новые линии наземного метро

В Москве построят новые линии наземного метро

Московские центральные диаметры (МЦД) соединят железные дороги разных направлений. В результате будут созданы маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву.

Первая линия, от Лобни до Одинцова через город Долгопрудный, Савеловский и Белорусский вокзалы, может быть запущена уже в начале 2019 года. Создание МЦД позволит на 10–12% разгрузить столичную транспортную систему.

По условиям конкурса новые современные поезда городского типа должны развивать максимальную скорость 120 километров в час и при этом быть адаптированы под частые остановки и максимально возможную вместимость. Для поездов МЦД предусматривается специальная планировка: 68 сидячих мест на один промежуточный вагон с планировкой сидений по схеме 2+2, широкий сквозной проход через весь поезд. В поездах будут созданы все необходимые условия для проезда маломобильных граждан. Кроме того, в каждом поезде будет предусмотрено не менее двух экологически чистых туалетных комплекса.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры, по сути, станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово - Лобня), второй - Курское и Рижское (МЦД Нахабино - Подольск).

Первые диаметры планируется запустить в 2019 году.

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