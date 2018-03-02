Брянский машзавод получил право реализации самого мощного в России грузового тепловоза

БРЯНСК, 2 марта. /ТАСС/. Брянский машиностроительный завод (БМЗ) получил сертификат соответствия на самый мощный в России грузовой тепловоз. Как сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе предприятия, документ дает право на реализацию тепловоза 3ТЭ25К2М, разработанного для эксплуатации на Байкало-Амурской магистрали (БАМа), где сейчас уже испытываются две первые машины такого типа.

Тепловоз 3ТЭ25К2М разработан специально для эксплуатации на Байкало-Амурской магистрали. Он может перевозить составы весом в 1,5 раза тяжелее, чем работающие в настоящее время на БАМе тепловозы, при этом машина на треть экономичнее.

Накануне об увеличении пропускной способности восточных магистралей в послании к Федеральному собранию сказал Владимир Путин. По его словам, пропускная способность БАМа и Транссиба в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока за шесть лет должна быть увеличена в 1,5 раза, "контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней".

"БМЗ получил сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" на магистральный грузовой трехсекционный тепловоз 3ТЭ25К2М. Это даст возможность реализации тепловоза во всех странах ЕврАзЭС", - сообщили на предприятии.

Первые два трехсекционных тепловоза уже отправлены для испытаний на БАМ, где пройдут 50 тыс. км испытательного пробега. В этом году тепловозы успешно провезли составы весом до семи тысяч тонн по участку Таксимо - Советская Гавань и Комсомольск-на-Амуре - Волочаевка II. Они удачно прошли рельеф дороги, который изобилует горными хребтами и перевалами. Тепловозы также проявили большую эффективность на длительных подъемах и при низких температурах.

БМЗ - крупнейшее российское предприятие по производству маневровых и магистральных тепловозов, входит в состав корпорации "Трансмашхолдинг". В этом году завод произведет 100 тепловозов двухсекционных тепловозов 2ТЭ25КМ, более 140 маневровых тепловозов, а также другую продукцию - вагоны, узлы и зоны эскалаторов метрополитена, запчасти для железнодорожного транспорта.