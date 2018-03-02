Канцлер Австрии потребовал от ЕС жестких контрмер против пошлин США на сталь

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Европейский союз должен принять жесткие контрмеры против планов президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Вчерашнее заявление президента Трампа о введении импортных пошлин - это абсолютно неправильный сигнал. Я ожидаю, что ЕС даст сильный ответ на эти меры", - написал Курц на своей странице в Twitter.

Die gestrige Ankündigung von Präsident #Trump, Strafzölle einzuführen, ist ein absolut falsches Signal. Ich erwarte darauf eine selbstbewusste Antwort der #EU! https://t.co/rOEhgIaBqp — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 2 March 2018

"Европа обладает сильной экономикой и должна занять сильную и уверенную позицию. Я требую в связи с этим жестких контрмер ЕС, чтобы президент Трамп почувствовал влияние своих неправильных действий, если дело действительно дойдет до этого", - говорится в заявлении Курца. Канцлер Австрии также считает, что такое поведение США вредит обоюдным экономическим интересам и может стать катализатором торговой войны. Европа обладает сильной экономикой, поэтому "должна занять сильную и уверенную позицию", уверен Курц.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.