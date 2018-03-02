Механизм договоров купли-продажи леса обеспечил рост доходов бюджета РФ на 1,3 млрд рублей

УФА, 2 марта. /ТАСС/. Механизм договоров купли-продажи лесных насаждений обеспечил рост доходов бюджета РФ в 2017 году на 1,3 млрд рублей, ранее этот институт не работал. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, глава Рослесхоза Иван Валентик.

"Мы отмечаем положительную динамику по реализации механизма договоров купли-продажи лесных насаждений: увеличиваются доходы бюджетной системы, значительная часть доходов поступают в бюджеты субъектов РФ. Эта сумма в 2017 году составила более 1,3 млрд рублей, объем заготовки древесины превысил уже 7 млн кубометров в целом по РФ. Договоров заключено на более 10 млн. кубометров. Раньше этот институт не работал", - сказал он на совещании по вопросам повышения эффективности лесопользования в регионах Приволжского федерального округа, которое проходит в Уфе.

"Считаю, что малый и средний бизнес получил теперь свою нишу. Кстати говоря, постепенно перемещается тот малый и средний бизнес, который скупал древесину у граждан, которые якобы получали ее для собственных нужд", - отметил Валентик.

Совещание по вопросам повышения эффективности лесопользования в регионах Приволжского федерального округа проходит в Уфе с участием Валентика, полпреда президента РФ в округе Михаила Бабича, главы Башкирии Рустэма Хамитова, специалистов отраслевых ведомств из регионов округа и руководителей крупных предприятий.