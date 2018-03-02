Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: планы США по пошлине на ввоз стали вызывают беспокойство и требует анализа

Экономика и бизнес
2 марта, 13:41 UTC+3

В ряде европейских стран высказали крайнюю обеспокоенность таким шагом, сказал пресс-секретарь главы государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия тщательно анализирует ситуацию после заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины на ввоз стали и алюминия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также

Глава МИД ФРГ потребовал от ЕС решительной реакции на новые пошлины США

Сеул принимает экстренные меры в ответ на планы США ввести пошлины на импортную сталь

Биржевые индексы в США упали, а котировки профильных фирм выросли после заявления Трампа

"Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания", - сказал он, отметив, что в ряде европейских была высказана крайняя обеспокоенность. "Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления", - добавил Песков.

"Эта мера, которая направлена против многих стран", - считает он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама