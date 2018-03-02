Песков: планы США по пошлине на ввоз стали вызывают беспокойство и требует анализа

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия тщательно анализирует ситуацию после заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины на ввоз стали и алюминия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания", - сказал он, отметив, что в ряде европейских была высказана крайняя обеспокоенность. "Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления", - добавил Песков.

"Эта мера, которая направлена против многих стран", - считает он.