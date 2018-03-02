Завод "Дормаш" в Орле не успел выплатить долги рабочим к 1 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Разорившийся завод "Дормаш" в Орле не смог полностью погасить задолженность по зарплате работникам к 1 марта, как планировалось ранее, но сумма долга с начала 2018 года уменьшилась почти в три раза - с 63 до 18,7 млн рублей. До 8 марта планируется сократить эту сумму еще на 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Ранее сообщалось, что долг планировали полностью погасить к 1 марта 2018 года. Для этого собрание кредиторов утвердило порядок продажи имущества предприятия - станков, инструментов, металлолома. От этого завод должен был в январе-феврале получить не менее 50 млн рублей и направить их на выплату долгов перед работниками.

"Текущая задолженность перед работниками "Дормаш" сокращена в почти в три раза за январь-февраль 2018 года и составила 18,7 млн рублей. К 8 марта планируется в сотрудничестве с арбитражным управляющим сократить долг до 14 млн рублей. В ближайшее время зарплата будет полностью выплачена", - сказали в пресс-службе.

Основное имущество завода "Дормаш" сейчас находится у основного залогового кредитора - "Челябинвестбанка". "Минпромторгом РФ уже одобрен инвестор, который намерен направить часть средств на приобретение незалогового имущества. Эти деньги будут направлены на погашение текущей задолженности по заработной плате", - отметили в пресс-службе.

Точную дату окончания выплат задолженности в пресс-службе не обозначили, уточнив, что сумма постоянно меняется, поскольку на предприятии работают 39 человек, которым начисляется заработная плата.

О предприятии

Завод "Дормаш" открыли в Орле в 1955 году. До возникновения финансовых трудностей предприятие входило в тройку крупнейших в России производителей дорожно-строительной техники - грейдеров, бульдозеров, погрузчиков. Продукция поставлялась на отечественный рынок и более чем в 40 стран мира.

В марте 2017 года "Дормаш" по решению Арбитражного суда признан банкротом. К середине 2017 года работники не получили около 80 млн рублей, зарплату выдавали частично, когда поступали деньги от продажи ранее выпущенной продукции.

Областные власти при содействии Минпромторга РФ и конкурсного управляющего завода в 2017 году составили план оздоровления предприятия. Он состоит из несколько этапов, в том числе самой процедуры банкротства, реализации имущества для погашения долгов, привлечения инвестиций и подготовки к запуску завода. Планируется, что новое производство может выйти на полную мощность к концу 2018 года.