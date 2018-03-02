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Песков рассчитывает на компромисс между РФ и Белоруссией по поставкам продовольствия

Экономика и бизнес
2 марта, 13:43 UTC+3

Пресс-секретарь президента отметил, что между союзниками иногда возникают трения

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Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация вокруг ограничений поставок продовольственных товаров из Белоруссии в Россию будет разрешена. Такое мнение он высказал во время брифинга для журналистов.

"Россия и Белоруссия - это единое союзное государство, они входят в ЕврАзЭС", - напомнил Песков. "Между двумя ближайшими союзниками неизбежно иногда возникают трения", - признал он. "В результате диалога каждый раз удается их урегулировать", - отметил пресс-секретарь.

"Рассчитываем, что будет достигнуто понимание и на этот раз, и со временем мы разрешим и эту ситуацию тоже", - добавил Песков.

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