Песков рассчитывает на компромисс между РФ и Белоруссией по поставкам продовольствия

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация вокруг ограничений поставок продовольственных товаров из Белоруссии в Россию будет разрешена. Такое мнение он высказал во время брифинга для журналистов.

"Россия и Белоруссия - это единое союзное государство, они входят в ЕврАзЭС", - напомнил Песков. "Между двумя ближайшими союзниками неизбежно иногда возникают трения", - признал он. "В результате диалога каждый раз удается их урегулировать", - отметил пресс-секретарь.

"Рассчитываем, что будет достигнуто понимание и на этот раз, и со временем мы разрешим и эту ситуацию тоже", - добавил Песков.