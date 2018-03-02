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Завод "Автокран" в Иванове планирует поставлять на экспорт 30% продукции к 2020 году

Экономика и бизнес
2 марта, 14:19 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 2, марта. /ТАСС

Министр промышленности и торговли пообещал оказать помощь предприятию при выходе на зарубежные рынки

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ИВАНОВО, 2 марта. /ТАСС/. Завод "Автокран" в Иванове планирует к 2020 году 30% произведенной продукции поставлять на экспорт. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель Совета директоров Ивановского машиностроительного завода "Автокран" Игорь Кульган.

"Мы поставили внутреннюю планку, достижимую цель - не менее 30% нашей производимой продукции к 2020 году должно уходить на экспорт. Если говорить о конкретных государствах, то это страны СНГ, Казахстан, Белоруссия, уже есть контракты с Грузией, Украиной, Арменией, там определены дистрибьюторы, которые будут распространять нашу продукцию. Также ведем анализ рынка дальнего зарубежья, это Вьетнам, Куба и Эфиопия. Выходить в страны Европы задача более сложная, но мы такую цель не снимаем", - сказал он.

Посетивший предприятие в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пообещал оказать помощь заводу "Автокран" при выходе на зарубежные рынки. "Всячески будем использовать те меры поддержки, которые есть сейчас на федеральном уровне. Это совместное участие в продвижение вашей продукции с Российским экспортным центром. Активно использовать такие меры как компенсация затрат на логистику, компенсация затрат на сертификацию ваших кранов на зарубежных рынках", - сказал министр во время посещения предприятия.

Кульган добавил, что в 2017 году на заводе выпустили 359 кранов, план на 2018 год - выпуск 750 единиц техники. В пресс-службе губернатора Ивановской области отметили, что в 2018 году предприятие планирует продать 100 автокранов за рубеж.

О заводе

Завод "Автокран", построенный в 1954 году, был одним из ведущих отечественных производителей автомобильных кранов. Предприятие выпустило более 150 тыс. автокранов "Ивановец", которые поставили в 70 стран.

В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год, затем его признали банкротом. Кроме того, из-за финансовых трудностей более чем 1 тыс. сотрудников завода не получили свои зарплаты. На экс-гендиректора завода завели уголовное дело за сокрытие денежных средств, с которых должны были уплачиваться налоги.

В мае 2017 года завод восстановил производство после длительного простоя. Это произошло после достижения на Петербургском экономическом форуме в 2016 году договоренностей о создании схемы финансового оздоровления предприятия между властями региона и Сбербанком. Порядка 900 работников завода перевели на новое предприятие, созданное на базе обанкротившегося - "Ивановский машиностроительный завод "Автокран".

Новые инвесторы предприятия приняли на себя обязательства по выплате накопленных долгов, а также заявили, что до 2019 года завод начнет выпуск около 1,3 тыс. автокранов на шасси "КамАЗ", "Урал" и "МАЗ".

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Персоны
Мантуров, Денис Валентинович Воскресенский, Станислав Сергеевич
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