Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске получит господдержку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Руководство Мурманской области намерено совместно с Минпромторгом РФ заключить в 2018 году специальный инвестиционный контракт о господдержке проекта компании "Новатэк" по организации в регионе центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Об этом сообщил в пятницу заместитель губернатора региона Григорий Стратий на пленарном заседании Первого арктического конгресса "Арктика - территория объединения компетенций".

"Значимым проектом является проект, реализуемый ПАО "Новатэк", они создали и зарегистрировали в регионе свою "дочку" "Новатэк-Мурманск", бывшая Кольская верфь, приступили к реализации одного из крупнейших проектов - это создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. В этом году совместно с Минпромторгом России и ПАО "Новатэк" правительство региона планирует заключить специнвестконтракт по оказанию государственной поддержки данному проекту", - сообщил Стратий.

Как сообщил замгубернатора, в планах "Новатэка" - построить на первом этапе три плавучих завода по сжижению газа. "Плавучие заводы на железо-бетонных основаниях гравитационного типа по сжижению газа. Компания планирует на первом этапе создание трех таких заводов, они будут полностью собираться - и верхнее, и нижнее основания - в Мурманской области и далее [будут] отбуксированы для добычи газа в рамках [проекта] "Арктик СПГ-2", - рассказал чиновник.

По его словам, реализация проекта позволит создать в регионе "новую отрасль промышленности".

Конгресс "Арктика - территория объединения компетенций" проходит на базе Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге, форум собрал более 300 участников из разных регионов РФ, в его программе - обсуждение новых технологий для Арктики, инвестиций в регионы Севера, развития транспорта на этих территориях.