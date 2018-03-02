Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске получит господдержку

Экономика и бизнес
2 марта, 14:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, марта. /ТАСС

В рамках первого этапа реализации проекта компания "Новатэк" планирует построить три плавучих завода по сжижению газа

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Руководство Мурманской области намерено совместно с Минпромторгом РФ заключить в 2018 году специальный инвестиционный контракт о господдержке проекта компании "Новатэк" по организации в регионе центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Об этом сообщил в пятницу заместитель губернатора региона Григорий Стратий на пленарном заседании Первого арктического конгресса "Арктика - территория объединения компетенций".

"Значимым проектом является проект, реализуемый ПАО "Новатэк", они создали и зарегистрировали в регионе свою "дочку" "Новатэк-Мурманск", бывшая Кольская верфь, приступили к реализации одного из крупнейших проектов - это создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. В этом году совместно с Минпромторгом России и ПАО "Новатэк" правительство региона планирует заключить специнвестконтракт по оказанию государственной поддержки данному проекту", - сообщил Стратий.

Как сообщил замгубернатора, в планах "Новатэка" - построить на первом этапе три плавучих завода по сжижению газа. "Плавучие заводы на железо-бетонных основаниях гравитационного типа по сжижению газа. Компания планирует на первом этапе создание трех таких заводов, они будут полностью собираться - и верхнее, и нижнее основания - в Мурманской области и далее [будут] отбуксированы для добычи газа в рамках [проекта] "Арктик СПГ-2", - рассказал чиновник.

По его словам, реализация проекта позволит создать в регионе "новую отрасль промышленности".

Конгресс "Арктика - территория объединения компетенций" проходит на базе Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге, форум собрал более 300 участников из разных регионов РФ, в его программе - обсуждение новых технологий для Арктики, инвестиций в регионы Севера, развития транспорта на этих территориях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама