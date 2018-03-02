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DPA: природоохранная организация ФРГ подаст в суд из-за прокладки "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
2 марта, 21:08 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, марта. /ТАСС

Немецкий Союз защиты природы хочет добиться того, чтобы компания Nord Stream 2 AG не смогла начать работы в запланированные сроки

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БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Немецкий Союз защиты природы планирует в понедельник, 5 марта, оспорить в суде решение Горного ведомства города Штральзунд выдать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии. Как сообщило в пятницу агентство DPA, организация хочет добиться того, чтобы компания Nord Stream 2 AG не смогла начать работы в мае 2018 года, как было запланировано.

Ранее эксперт данной организации по вопросам охраны моря Ким Детлофф заявил DPA, что Союз защиты природы видит "вопиющие ошибки в процедуре [выдачи разрешения] и сомневается в том, что строительство трубопровода не будет иметь значительных последствий для морской среды".

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

В Nord Stream 2 AG в пятницу отметили, что не видят в возможном иске угрозы для реализации проекта. Как сообщает ДПА, жалоба будет подана в Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания).

Горное ведомство Штральзунда в январе дало зеленый свет на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии. В понедельник истекает срок подачи исковых заявлений против этого решения.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.

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