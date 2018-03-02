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Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию торгов в пятницу упали на 0,39-0,98%

Экономика и бизнес
2 марта, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева связала снижение рынка с негативным внешним фоном

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в пятницу снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,39% - до 2288,84 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь, индекс РТС упал на 0,98% и составил 1261,63 пункта.

"Снижение рынка в целом связано с негативным внешним фоном. Учитывая наши ожидания по нисходящей коррекции цен на нефть, считаем, что индекс Мосбиржи на следующей торговой неделе будет находится в коридоре 2250-2300 пунктов", - отметила аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% - до $64,2 за баррель.

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