Десять инновационных проектов презентовали на форуме "Локомотивы роста" в Иванове

ИВАНОВО, 2 марта. /ТАСС/. Десять инновационных проектов в различных отраслях науки и промышленности презентовали министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову в пятницу в ходе Федерального промышленного форума "Единой России" "Локомотивы роста российской экономики" в Иванове, передает корреспондент ТАСС.

Именно такие проекты в будущем должны стать новыми источниками роста российской экономики, считает федеральный координатор проекта "Локомотивы роста", зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

"Когда около года назад мы начинали партийный проект "Локомотивы роста", то поставили перед собой задачу по поиску новых источников роста российской экономики, в первую очередь связывая эту работу с промышленными и инфраструктурными проектами. С этой целью мы запланировали ряд промышленных форумов "Локомотивы роста - заводы развития", на которых во взаимодействии с ведущими экспертами, обсуждали проекты, имеющие стратегическое значение для развития той или иной территории", - отметил Кравченко.

В ходе проектной сессии форума главе Минпромторга РФ презентовали десять проектов, реализация которых поможет России занять лидирующие позиции в различных отраслях. Идеи отобрали в рамках форумов "Лидеры роста", прошедших в феврале 2018 года в Екатеринбурге и Владивостоке. Их авторы высказали федеральным и региональным органам власти свои предложения, реализация которых позволит воплотить проекты в жизнь.

Переход к "цифре"

Переход к цифровой экономике стал магистральной темой проекта "Локомотивы роста". Одним из проектов, развивающих эту отрасль, стала "Фабрика будущего" в высокотехнологичной промышленности". Лидер проекта, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков рассказал, что идея направлена на развитие и повышение конкурентоспособности отечественной промышленности и цифровизацию производственных процессов, а также преодоление инженерно-технологических проблем, не имеющих традиционных решений.

Нестандартные решения разрабатывают для более чем 30 высокотехнологичных отечественных предприятий, среди которых Ульяновский автозавод, компания "Волгабас", предприятия двигателестроения "ОДК-Сатурн", "ОДК-Климов", авиа-, вертолето-, судо- и кораблестроения.

"Фактически, разрабатывается технологическая платформа, которая позволит значительно быстрее генерировать, проектировать новые конкурентоспособные варианты, существенно сокращая время испытаний. Это делается с помощью современных подходов с системой интеллектуальных помощников, которые быстрее генерируют варианты", - сказал Боровков.

В Ивановской области цифровое решение используют для создания открытой платформы для доступа молодых дизайнеров одежды, которые могут проектировать новые модели в короткие сроки. Однако для того, чтобы масштабировать идею, разработчикам нужны госсубсидии и отечественные системы управления.

"Программа интересная, нужно будет собрать отраслевиков, чтобы был пул предприятий, заинтересованных для того, чтобы масштабировать его в отрасль. Если мы получим консолидированное решение и проведем его через наш координационный совет по отбору в части проектов, которые мы субсидируем, то мы готовы помочь", - сказал Мантуров.

Увеличить потребление композитов в 10 раз

Сделать страну заметным игроком на мировом рынке композитных материалов и увеличить к 2025 году в 10 раз использование углеродных материалов готовы участники межрегионального промышленного кластера "Композиты без границ", созданного "Росатомом". Гендиректор АО "НПК "Химпроминжиниринг" (UMATEX Group) Александр Тюнин рассказал о готовности в течение двух-трех лет полностью обеспечить российское ракето- и авиастроение отечественными композитами, которые поставляются из Японии, Европы и США.

По итогам 2017 года российские производители экспортировали 320 тонн углеродных волокон и обеспечили половину внутреннего рынка. В перспективах - расширение применения композитов в атомной отрасли, газомоторном транспорте и производстве спорттоваров.

"Для достижения поставленных целей необходимо сократить сроки сертификации композитов, обеспечить законом обязательное использование российских композитов при условии их конкурентоспособности", - обратился к Мантурову Тюнин.

Он добавил, что также нужны меры поддержки для экспортоориентированных проектов и контрактное производство, создание центров технологических компетенций. "Я еще раз дам поручение дополнительно ускорить процедуру сертификации. В части экспорта все инструменты есть, нужно просто правильно применить к вашему проекту", - ответил министр.

Направления роста

Содействия в создании Инновационного научно-технологического центра на острове Русском, своего рода технологической долины, попросил проректор по развитию Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов. Ученые вуза готовы испытывать технологии для различных сфер от оборонной промышленности до морских работ и решения задач Росрыболовства. Для этого ДВФУ просит рекомендовать госкорпорациям открыть офисы для разработок на острове, а также принять участие в создании венчурного фонда ДВФУ для поддержки технологических проектов и распространить преференции, предоставляемые резидентам "Сколкова" на дальневосточные компании на острове Русский.

Внесение уточнений в законодательство и нормативную базу, позволяющие использовать дефибрилляторы неограниченному кругу лиц, снимут ограничения по реализации проекта "Общедоступная дефибрилляция" Уральского оптико-механического завода. Предприятие освоило производство автоматического наружного дефибриллятора, предназначенного для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Устройство могут применять люди без специального медобразования. Профильный комитет Госдумы уже подготовил соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, на форуме представили проекты по созданию титановой долины и инновационного кластера по подводной робототехнике и морскому приборостроению, развитию сети заводов и мини-СПГ на Дальнем Востоке, диверсификации компании Роскосмоса, которая намерена заняться производством трамваем на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Представители Ивановской области также заявили о намерении сформировать межрегиональный межотраслевой кластер по выращиванию и переработки лубяных волокон, что позволит снизить зависимость региона от импортного сырья.

Поиск лидеров продолжится

Как подчеркнули организаторы, представленные в Иванове результаты проекта можно считать промежуточными итогами. В ближайшее время аналогичные форумы пройдут в Санкт-Петербурге и Иркутске, где обсуждение планируют, в том числе, посвятить развитию цифровой экономики.

"Перечень [представленных проектов] - не исчерпывающий. Ивановский форум не завершает нашу работу. У нас впереди еще два форума в Санкт-Петербурге и Иркутске, и таким образом по итогам всех форумов с помощью экспертов и специалистов Минпромторга произойдет отбор этих проектов, которые дадут не локальный толчок конкретному собственнику или предприятию, а сможет дать толчок целой отрасли", - отметил секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.