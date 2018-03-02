Новые пошлины в США на импорт стали и алюминия не ударят по российским металлургам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 1 марта заявил, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. Размер пошлин, как ожидается, составит 25% для стали и 10% для алюминия. Российские сталелитейные компании пока воздерживаются от комментариев, однако аналитики полагают, что поставки российской стали и алюминия на рынок США продолжатся, и в ближнесрочной перспективе новые импортные пошлины не будут иметь негативного эффекта для отечественных производителей.

"Рынок США не является основным для российских сталелитейных компаний. Его доля колеблется в структуре поставок российских металлургов от 2 до 4%. В основном экспортируют слябы и билеты (полузаготовки), и горячекатаную сталь", - сообщил ТАСС глава аналитического отделения Альфа-банка Борис Красноженов.

В 2017 году потребление стали в США составило примерно 108 млн тонн, из которых 30-35 млн тонн приходилось на импорт, что составляет всего 2% мирового потребления, напомнил он.

За счет введения импортных пошлин американцы рассчитывают увеличить загрузку собственных мощностей с 72% до 80%. Это произойдет не сразу. "Сейчас средняя цена российского сляба, поступающего в порты США, около $580 за тонну. Сляб подорожает на $145 в результате введения пошлин. При этом потребление растет приблизительно на 2%, а в ближнесрочной перспективе производство доменно-конверторной стали в США значительно не увеличится. Соответственно, цены на внутреннем рынке США могут взлететь на $150-200. За счет этого будет компенсирован тариф", - добавил он.

По мнению эксперта, российские компании продолжат поставлять продукцию в США. "В ближнесрочной перспективе нет угроз ни с точки зрения объемов, ни с точки зрения цен. Такие компании как Evraz и НЛМК смогут поставлять свою полузаготовку на рынок США", - подчеркнул он.

При этом от ввода пошлин могут выиграть производители чугуна. В США 60% отрасли работает на металлоломе (электродуговые печи), который можно в значительной степени заменить на чугун, однако значительного роста импорта чугуна в США аналитики банка не ожидают.

Котировки российских и зарубежных металлургических компаний снижались в пятницу на новостях о введении пошлин, поскольку инвесторы всерьез опасаются торговых войн с Китаем - лидером по объемам выплавки стали. "Негативная реакция фондового рынка обусловлена двумя факторами. Первый - ожидания дисбаланса, поскольку в отдаленной перспективе 30-35 млн тонн импорта куда-то уйдут, когда США увеличат собственное производство. Второй, и это основной риск-фактор, - реакция Китая и возможные торговые войны с введением ответных пошлин на продукцию из США", - отметил Красноженов.

Новые пошлины могут положительно повлиять на показатели Evraz и НЛМК в краткосрочной перспективе на фоне роста цен на сталь в США, отмечается в аналитической записке "ВТБ Капитал". Evraz экспортирует в США около 400 тыс. тонн слябов, а поставки готовой стальной продукции на внутренний рынок предприятиями североамериканского дивизиона компании составляют 1,5 млн тонн в год. НЛМК поставляет на рынок США 1,6 млн тонн и 2,2 млн тонн соответственно, подсчитали в банке. "Согласно нашим оценкам, дополнительные издержки Evraz и НЛМК ($40 млн и $150 млн соответственно) будут более чем перекрыты благодаря повышению цен и загрузки мощностей", - отмечается в документе.

При этом в среднесрочной перспективе пошлины могут негативно повлиять на экспортные показатели российских металлургов, считают в банке. По оценкам министерства торговли США, введение пошлин может привести к увеличению производства стали в стране примерно на 13 млн тонн. "В среднесрочной перспективе перенаправление соответствующих объемов с рынка США на рынки других стран может оказать давление на мировые цены на сталь, что в силу паритета экспортных и внутренних цен было бы негативно для российских компаний черной металлургии. В связи с этим с точки зрения среднесрочной перспективы данная новость, на наш взгляд, носит неоднозначный характер", - подчеркивается в документе.

Поставки российского алюминия

Вес США в потреблении импортируемого алюминия существенно выше на мировом рынке, чем стали. США импортируют примерно 6 млн тонн первичного алюминия в год, что соответствует 10% мирового рынка (весь мировой рынок 57-58 млн тонн в 2017 году, предварительная оценка на этот год - около 60 млн тонн). При этом структура импорта алюминия в США соответствует следующим данным: 50-55% Канада, 15-16% Россия, остальные объемы - Ближний Восток и Южная Америка, сообщили в ТАСС в Альфа-банке.

На пике в 1980-х США производили примерно 5 млн тонн в год. В прошлом году производство упало ниже 1 млн тонн, и США шли к тому, чтобы остаться только на переплавке вторичного алюминия. За счет введения пошлин администрация Трампа хочет решить вопрос стратегического характера: сохранить и наращивать производство первичного металла.

"Цены на алюминий в результате ввода пошлин, вероятно, будут расти в ближнесрочной перспективе. Скорее всего, "Русал" продолжит экспорт алюминия в США (на долю этого рынка приходится 20% продаж российской компании). В краткосрочной перспективе объемы экспорта алюминия останутся прежними. Цены на эту продукцию вырастут и компенсируют новый тариф. Со временем в США смогут возобновить производство, но давление в плане более высоких внутренних цен будет переложено на металлоемкие отрасли США (строительство, автопром, оборонка). Именно им придется абсорбировать негативный эффект от пошлин", - рассказал Красноженов.

В "Русале" также считают, что решение о пошлинах нацелено на рост цен на внутреннем рынке США, и основное бремя ляжет не на экспортеров, а на потребителей. "Так как решение американского президента направлено на поднятие цен на алюминий, чтобы производство в Америке стало рентабельным, пошлины, в конечном счете, будут уплачиваться потребителями, и импортеры будут продолжать поставки, особенно в тех сегментах, которые характеризуются дефицитом производства внутри США", - сообщила компания в пятницу.

Негативный эффект от введения пошлин на импорт алюминия в США для "Русала" может составить примерно $170 млн в год, однако его может компенсировать рост спотовой премии на американском рынке. "Кроме того, "Русал" может еще больше минимизировать негативный эффект, перенаправив часть объемов на другие рынки", - отмечается в материалах "ВТБ-Капитал".

При этом в Альфа-банке не исключают снижения цен на алюминий в долгосрочной перспективе, если США восстановят производство первичного алюминия в объеме 2-3 млн тонн. "Это означает, что 1,5-2 млн тонн первичного металла производителям придется распределить на другие рынки. Сейчас китайские производители имеют возможность поставлять в США только заготовку (баночная лента, экструзия и другая продукция). Объем - 1,5-2 млн тонн в год. Поставлять первичный алюминий не дают заградительные пошлины. Если китайцам закроют возможность экспортировать в США заготовку, и в США вырастет производство первичного алюминия, то на рынке может возникнуть навес в объеме 2-3 млн тонн в год или 5-4% от мирового рынка. В долгосрочной перспективе это может создать избыточное предложение и придавить цены", - считают в Альфа-банке.