Власти Челябинска ожидают средства на рекультивацию свалки и ремонт аэропорта до 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 2 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Правительство Челябинской области рассчитывает, что поступление федеральных средств на рекультивацию городской свалки и реконструкцию аэропорта сдвинут на более ранние сроки - 2018-2019 годы. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

В пятницу президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" сообщил, что саммит ШОС в 2020 году может пройти в Челябинске, часть ресурсов в рамках проектов развития российских городов можно направить в город, чтобы параллельно подготовить и провести саммит ШОС.

"Что касается подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске, то помощь федерального центра, безусловно, требуется. Однако финансирование части работ заложено в федеральный бюджет на более поздние сроки. Речь о таких проектах, как рекультивация городской свалки или реконструкция аэропорта. Мы не просим дополнительных средств, но рассчитываем на перенос финансирования этих проектов на более ранние сроки - 2018-2019 годы", - сказал Федечкин.

Челябинск является одним из претендентов на проведение саммита стран-участниц ШОС и БРИКС - России, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана - в 2020 году.

В рамках подготовки к саммиту в Челябинске планируют провести реконструкцию набережной, аэропорта и строительство выставочного центра. Кроме того, Челябинск должен удвоить количество гостиничных номеров к 2020 году.

Переход предприятий на экотехнологии

Федечкин добавил, что на некоторых предприятиях Челябинской области, в числе которых цинковый завод, расположенный в областном центре, планируют внедрить наилучшие доступные технологии.

"Власти Челябинской области целиком и полностью поддерживают задачу, поставленную президентом России перед отечественными промышленниками в области экологии. Несколько предприятий региона планируют перейти на наилучшие доступные технологии до конца года, в частности расположенный в Челябинске цинковый завод", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по словам главы региона Бориса Дубровского, установка срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние экологии в промышленных городах области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб. При этом власти региона рассчитывают, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральный центр учтет региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. В период неблагоприятных метеорологических условий выбросы в атмосферу с предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).

Наилучшие доступные технологии - это самые передовые достижения науки и техники, наносящие наименьший вред природе, безопасные для человека и при этом выгодные с экономической точки зрения. Они должны не только защищать окружающую среду от негативного воздействия производства, но и быть рентабельными для тех предприятий, которые их внедряют.

О ШОС и БРИКС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время членами ШОС являются Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан, "партнерами по диалогу" являются Белоруссия, Турция и Шри-Ланка. Общая численность населения стран ШОС - 1,597 млрд человек (почти четверть населения Земли).

БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Оно основано в июне 2006 года.