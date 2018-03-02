Молдавские энергетики рассчитывают, что транзит газа через Украину не будет остановлен

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Энергетики Молдавии рассчитывают на бесперебойный транзит российского газа через Украину в республику. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российско-молдавского предприятия "Молдовагаз", которое осуществляет поставки газа молдавским потребителям и его транзит в страны ЕС.

"В АО "Молдовагаз" не поступило никакой информации от ПАО "Газпром" относительно возможного прекращения подачи природного газа или каких-либо изменений в существующем договоре. Газовая система страны работает в нормальном режиме, и АО "Молдовагаз" будет продолжать обеспечивать надежную поставку природного газа конечным потребителям", - говорится в пресс-релизе компании.

Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство проработать вывод страны из чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе в связи с возможной приостановкой транзита газа через территорию Украины.

Ранее в пятницу председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа после того, как "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

"Газпрому" принадлежит 50% АО "Молдовагаз". В конце 2016 года обе кампании продлили контракт на поставку газа в Молдавию и транзит через территорию республики до конца 2019 года.