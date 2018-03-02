Кубань нарастит выпуск продукции мирового уровня при господдержке переработки

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Около 50% продукции, выпускаемой перерабатывающими предприятиями Краснодарского края, соответствует высоким международным стандартам, и этот показатель вырастет, если такие производства начнут получать господдержку, уверен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В пятницу президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов из российских регионов на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" в Калининграде. Журналист из Краснодарского края обратила внимание главы государства на то, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей сельхозпродукции, но продает в основном сырье, а не продукцию его переработки. Президент согласился с этим и подчеркнул, что нужна программа по поддержке перерабатывающих производств.

"Заявление президента о необходимости разработки программ поддержки переработчиков для Кубани, для всех наших производителей, безусловно, крайне важно. Всего в крае около 2 тыс. подобных производств, самым высоким международным стандартам сейчас соответствует 50% выпускаемой продукции. Это качественные конкурентоспособные на мировом рынке товары. Но, конечно, нам бы хотелось достичь стопроцентных показателей, и, думаю, что в случае принятия соответствующей госпрограммы это возможно", - сказал губернатор ТАСС.

Он отметил, что только в 2017 году в модернизацию предприятий пищевой промышленности региона вложили 10 млрд рублей. "Мы сегодня идем по пути развития этого направления, максимально привлекая инвесторов именно в переработку. Я не раз говорил, что край должен отправлять на экспорт не муку, а макаронные изделия, не мясо, а мясопродукты. Это новые рабочие места, налоги, это добавленная стоимость продукта, которая будет оставаться у нас в крае", - добавил Кондратьев.

Краснодарский край традиционно является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2017 году урожай зерновых составил 14,7 млн тонн - на уровне рекордного предыдущего года, это около 10% от суммарного объема урожая зерновых в стране. В ближайшие годы власти региона также намерены стимулировать развитие садоводства, молочного и мясного животноводства. Кроме того, через краснодарские порты на экспорт уходит значительная доля российской сельхозпродукции.