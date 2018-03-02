Замглавы ЕК обсудил газовую проблему с властями Украины

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по энергетическому союзу Марош Шефчович обсудил в пятницу с властями Украины ситуацию вокруг разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Контакты с российской стороной намечены на субботу, сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу пресс-служба Шефчовича.

"Вице-председатель Шефчович поговорил сегодня с премьер-министром Украины [Владимиром Гройсманом], а также с "Нафтогазом", - сказал представитель его кабинета. - Контакты с российской стороной намечены на завтра".

Евросоюз обеспокоен

Ранее Шефчович заявил, что Евросоюз обеспокоен вопросом транзита российского газа в сообщество из-за разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом". "По мнению Еврокомиссии, эта ситуация вызывает озабоченность не только из-за прямых поставок природного газа на Украину, но и, возможно, в связи с транзитом газа в Евросоюз", - сказал он.

Чиновник указал, что Еврокомиссия "призывает все вовлеченные стороны, компании и соответствующих министров России и Украины незамедлительно найти решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного суда". "Еврокомиссия готова возглавить трехсторонние переговоры, которые в прошлом уже доказали свою эффективность в ситуациях, когда есть разногласия", - добавил замглавы ЕК. Он отметил, что с этой целью свяжется по телефону с министрами энергетики РФ и Украины, чтобы "оценить ситуацию и согласовать необходимые дальнейшие шаги".

Он также заявил, что страны Европейского союза не в состоянии обеспечить оперативное увеличение реверсных поставок природного газа на Украину из-за технических трудностей и погодных условий в ЕС. "Увеличение реверсного потока из ЕС в кратчайшие сроки представляется сложным в настоящее время", - говорится в заявлении замглавы ЕК. Данные трудности объясняются "низкими температурами на территории ЕС", а также "трудностями технического характера перевода потоков в системе газораспределения".

"Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои соответствующие позиции надежного поставщика и транзитной страны газа, как это было в последние годы", - заключил Шефчович.

Разногласия между "Газпромом" и "Нафтогазом"

В пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. По его словам, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам, считает Миллер.

Он также отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Миллер выступил категорически против того, чтобы за счет российской компании решались экономические проблемы Украины.

В среду "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа на Украину российская сторона в итоге должна уплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза". Как заявили в украинской компании, суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.