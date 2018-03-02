Ростовские власти обещают учесть все риски при строительстве Багаевского гидроузла на Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области изучают возможные последствия при будущем строительстве Багаевского гидроузла, который должен решить проблему судоходства по Дону при мелководье, и считают, что при нормальном режиме работы объекта не будет подтопления территорий, чего опасаются местные жители, сообщил в пятницу ТАСС министр транспорта региона Андрей Иванов.

В пятницу в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" один из журналистов попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на проект Багаевского гидроузла. По его словам, местные жители опасаются подтоплений прибрежных территорий после введения объекта. В ответ глава государства отметил, что будет дано поручение правительству РФ проработать данный вопрос.

"Что касается возможных подтоплений, то мы этот вопрос уже неоднократно обсуждали, и планируемый уровень подтоплений снижен был еще при прохождении первого этапа. <…> Документы по второму этапу находятся в экспертизе, где учитываются в том числе, все эти моменты, связанные с оценкой влияния на экологию", - сказал министр.

Депутат Госдумы от области Виктор Водолацкий считает, что для изучения проблемы нужно привлечь ученых и не спешить с возведением гидроузла без точных расчетов всех рисков. "Чтобы реализовать проект, необходимо привлечь и ученых-гидрологов, Южный научный центр РАН, и многие другие институты, которые могли бы дать четкое, аргументированное заключение и гарантию, что строительство Багаевского гидроузла не вызовет никакой угрозы устью Дона", - подчеркнул он.

Багаевский гидроузел

Летом 2015 года на проблемном участке Дона ниже Кочетовского гидроузла в районе станицы Багаевской наблюдалось рекордное маловодье в 2,7 метра, возникли проблемы с судоходством. В ряде районов региона из-за критической ситуации с обеспечением водоснабжения был введен режим ЧС. Проблемы с судоходством из-за маловодья возникли и в 2016 году.

Предполагается, что строительство Багаевского гидроузла на реке Дон в хуторе Арпачине ориентировочной стоимостью 22 млрд рублей позволит решить ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на качество жизни в регионе: нехватку воды для питьевого, хозяйственного, промышленного пользования, а также для сельского хозяйства, рыболовства и судоходства. Планировалось, что строительство гидроузла должно начаться в 2018 и завершиться в 2020 году.

Вместе с тем активисты-экологи в регионе ранее активно обсуждали вопрос строительства гидроузла, и размещали петиции против реализации проекта. По их словам, "плотина окончательно уничтожит всю ценную донскую рыбу, подтопит несколько населенных пунктов, и, главное, один из самых красивых участков реки с заповедными островами и песчаными пляжами превратится в заросшее камышом болото с фарватером".

Подтоплений не будет

Проектирование гидроузла производится в два этапа. Как сообщил Иванов, документы на второй этап проходят государственную экспертизу. Он подчеркнул, что при подготовке проекта учитывалось мнение общественности. "Более того, мы во всех муниципальных образованиях, которые теоретически попадают в зону влияния Багаевского гидроузла, проводили общественные слушания по этому поводу", - добавил он.

По словам министра, "любая большая стройка, тем более стройка на воде, она всегда вызывает определенные беспокойства". "Проект Багаевского гидроузла родился не сегодня и не вчера - вся сеть гидросооружений на Дону предусматривалась еще в советские годы. В 2017 году отметили 65-летие пуска Волго-Донского судоходного канала, именно тогда еще предусматривался гидроузел на нижнем Дону, просто его не успели построить", - пояснил он.

Иванов уверен, что в стандартных условиях "гидроузел может работать в открытом абсолютно режиме, он не будет создавать подпора или какого-то дополнительного подтопления". "Задача этого гидроузла - обеспечить гарантированные глубины в единой глубоководной системе страны, а не создать дополнительное водохранилище", - уточнил собеседник.

Реку надо очистить

Депутат Водолацкий обратил внимание на важность этого водного участка для обеспечения транспортировки грузов с Каспия в Черное и Средиземное море, а также проблемы реки. При этом в последние годы уделялось мало внимания причинам обмеления Дона, что и привело к серьезным последствия.

"После развала Советского Союза я не помню, чтобы реку Дон от его истоков и до впадения в Азовское море чистили. Не чистятся малые реки, не открываются родники - это огромный комплекс, этим нужно системно заниматься. Если бы восстановили и рекреационные зоны, и восстановили бы водный баланс, снова был бы разлив Дона, а после разлива - увеличение водных запасов и многие-многие вопросы", - пояснил депутат.

По его словам, поскольку решать проблему обмеления Дона и судоходства будут другим путем - строительством гидроузла, важно найти баланс таким образом, чтобы не нарушилась экосистема Дона. "Эти две составляющих необходимо обязательно учесть, этим нужно заниматься и не спешить сегодня, засучив рукава, быстро строить Багаевский гидроузел", - добавил он, отметив, что "на сегодняшний день в десятки и сотни раз превышают допустимые нормы судозаходы, которые идут по реке Дон, загруженные баржи идут уже по самому дну, нарушается полностью все, что связано с кормовой базой рыбной".