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Снижение давления газа в ГТС Украины 2 марта не зафиксировано

Экономика и бизнес
3 марта, 11:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, марта. /ТАСС

В пятницу глава минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил о решении кризисного штаба СНБО ввести пятидневный план действий по экономии газа

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КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Снижение давления в газотранспортной системе (ГТС) Украины 2 марта зафиксировано не было. Об этом в субботу сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

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"Вчера в течение дня снижение давления не произошло. Сейчас оно не критично для обеспечения газом украинских потребителей", - написала она на странице в Facebook.

В пятницу утром глава украинского минэнерго Игорь Насалик сообщил о решении кризисного штаба Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) ввести пятидневный национальный план действий по экономии газа, так как "в связи с неисполнением "Газпромом" его контрактных обязательств, определенных Стокгольмским судом, "Нафтогаз" столкнулся с дисбалансом порядка 15-20 млн кубометров газа". План предполагает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, приостановку работы детсадов, школ и вузов, а также пересмотр действий промышленных объектов. "Нафтогаз Украины" обратился также к украинцам с просьбой для экономии потребления газа снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса.

Президент Петр Порошенко присоединился к инициативе "Нафтогаза" и обратился к согражданам через Facebook. По его словам, "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, "чтобы дискредитировать Украину". Чтобы "разрушить этот сценарий, достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус", заявил он.

Председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа после того, как "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

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