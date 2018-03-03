Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко: Украина ликвидировала возникший дефицит газа

Экономика и бизнес
3 марта, 11:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, марта. /ТАСС

Проблему решили за счет увеличения поставок газа из стран Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Украина нарастила поставки газа из стран Европы и смогла ликвидировать возникший накануне дефицит газа в энергетической системе. Об этом в субботу заявил журналистам президент страны Петр Порошенко.

"Сегодня на утро мы имеем увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, поставки из Словакии, Венгрии. Все весь дефицит [газа] по состоянию на 10 часов, на 10:20 полностью покрыт", - заявил он.

Смотрите также

Снижение давления газа в ГТС Украины 2 марта не зафиксировано

Замглавы ЕК обсудил газовую проблему с властями Украины

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик 2 марта заявил, что ситуация с дефицитом газа возникла из-за того, что Украина не возобновила импорт газа из РФ с марта, как это планировалось ранее. При этом чиновник обвинил в этом российскую сторону.

Компания "Нафтогаз Украины" обратилась в пятницу к гражданам Украины с призывом в течение ближайших дней экономить газ для отопления домов. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял ранее, что Украина испытывает дефицит природного газа в суточном объеме 10 млн кубометров из-за отсутствия поставок из РФ и вынуждена ввести экономный режим потребления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Польша Украина Венгрия Словакия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представитель Дерипаски рассказал, зачем бизнесмен получил кипрский паспорт
2
В "Лужниках" начался митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!"
3
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
4
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма
5
Житель ДНР пострадал от взрыва в автомобиле в центре Донецка
6
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама