Затруднявший отгрузку нефтепродуктов танкер покинул порт Новороссийска

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Танкер "Пенелопа", который около месяца ожидал загрузки в порту Новороссийска, покинул гавань вместе с грузом, сообщил ТАСС в субботу представитель порта. Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин отмечал, что действия капитана порта в интересах судна стали причиной задержек отгрузки нефтепродуктов в Новороссийске.

"[Судно "Пенелопа"] ушло - загрузилось", - сказал собеседник.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, уже несколько часов "Пенелопа" находится в районе Геленджика.

Ранее представитель ООО "Прайм Шиппинг", владеющего кораблем, сообщал ТАСС, что все документы на само судно в порядке, оно изначально было готово принять груз.

В региональном управлении ФАС агентству сообщили, что ведомство получило заявление от АО "Роснефтефлот", которое, как и "Прайм Шиппинг", связано с "Роснефтью".

"[Получено обращение] на действия ПАО "Новороссийский морской торговый порт", по результатам рассмотрения которого обществу выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки пункта 3 части 1 статьи 10 федерального закона "О защите конкуренции" (навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него либо экономически или технологически не обоснованные, прямо не предусмотренные федеральными законами - прим. ТАСС)", - пояснили в УФАС.

Кризис в порту Новороссийска

Как заявляли ранее в "Транснефти", блокировка отгрузки нефтепродуктов в Новороссийском морском порту произошла из-за действий капитана порта Евгения Тузинкевича, который стремился обеспечить первоочередную отгрузку на танкер "Пенелопа", и с 31 января танкер включали в суточные графики. Обработка любых других судов якобы была поставлена под условие загрузки указанного танкера, но это было невозможно из-за отсутствия у представителей судовладельцев в порту оформленных документов на груз.

Демин пояснял, что в ожидании погрузки на рейде порта находятся несколько танкеров. А затоваривание резервуарного парка и, как следствие, скопление на подъездных путях не разгружаемых железнодорожных цистерн (на середину февраля - 2 тыс. 389 вагонов) вынудило РЖД ввести конвенцию (меры по ограничению погрузки). По заявлению "Транснефти", поданному 27 февраля, и информации СМИ Южная транспортная прокуратура начала проверку.

Владелец танкера "Пенелопа" - ООО "Прайм шиппинг" (по данным базы СПАРК, по 47,5% "Прайм шиппинг" принадлежит структурам "Роснефти" и Сбербанка). При этом в самой "Роснефти" заявили, что ажиотаж в СМИ вокруг ситуации в порту Новороссийска не имеет ничего общего с реальными фактами, и выразили надежду на то, что "регуляторы обратят на это внимание и примут необходимые решения в рамках действующего законодательства".

Министр транспорта РФ Максим Соколов 1 марта сообщил, что проблемная ситуация с выгрузкой нефтепродуктов в порту Новороссийска нормализовалась.