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Россельхознадзор 5 марта может запретить ввоз сухого молока из Киргизии

Экономика и бизнес
3 марта, 12:36 дата обновления: 3 марта, 12:53 UTC+3

Возможный запрет связан с неоднократными попытками ввоза молочной продукции из Киргизии в РФ с нарушением законодательства

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор 5 марта рассмотрит вопрос о возможности запрета на ввоз в Россию сухого молока из Киргизии. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Киргизии в Россию с нарушением российского законодательства, Россельхознадзором в понедельник, 5 марта, будет проведено внутреннее совещание с целью рассмотрения вопроса о возможности введения ограничений на поставки сухого молока со всех предприятий Киргизии", - сказала она.

Россельхознадзор оценивает объем поставок этой продукции из Киргизии как небольшой, однако, по словам Мелано, ведомство не исключает реэкспорт продукции киргизской стороной как из стран Евросоюза, так и с белорусских предприятий, которые попали под введенные ранее ограничения.

На этой неделе инспекторы управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли незаконный ввоз более 40 тонн сухого молока из Киргизии. Продукция прибыла на границу с предприятия ОАО "Ак-Сут" и следовала в адрес ООО "Белруспродукт" (Москва). Выяснилось, что на части груза маркировка отсутствовала, часть груза имела признаки перемаркировки. Пробы сухого молока из этой партии направлены в лабораторию Россельхознадзора для проведения исследования.

Россельхознадзор со 2 марта ввел временные ограничения на поставки продукции с ОАО "Ак-Сут" (Киргизия).

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