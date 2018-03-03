"Газпром" 10-й раз установил новый суточный рекорд экспорта газа в Европу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Газпром" 2 марта установил новый абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье - 713,4 млн куб. м, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Таким образом, максимальный исторический показатель обновляется уже десятый день подряд", - отмечается в сообщении. Предыдущее пиковое значение было достигнуто 1 марта с объемом экспорта 710,2 млн куб. м газа в сутки.

"Газпром" отмечает, что впервые за все время поставок абсолютные рекордные показатели фиксируются весной, когда объемы потребления обычно начинают снижаться.

В европейских странах установилась аномально холодная погода. Западные СМИ прозвали явление Beast from the East, поскольку морозы пришли из Сибири.

"Газпром" в феврале 2018 г. экспортировал в дальнее зарубежье максимальный для этого месяца объем газа за всю историю поставок - 17,4 млрд куб. м. Это на 6,8% превышает показатель предыдущего рекордного февраля 2017 г. С начала 2018 г. компания поставила в дальнее зарубежье 34,7 млрд куб. м газа, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.