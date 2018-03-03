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Меркель: Германия будет следить за последствиями налоговой реформы в США для компаний ФРГ

Экономика и бизнес
3 марта, 14:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 3, марта. /ТАСС

Канцлер ФРГ заявила, что ее страна готова реализовывать с Францией проект единой системы налогообложения для предприятий

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Президент Германии Ангела Меркель

Президент Германии Ангела Меркель

© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Власти ФРГ будут внимательно следить за последствиями налоговой реформы в США, прежде всего, для малых и средних предприятий Германии с точки зрения сохранения их конкурентоспособности. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован в субботу на сайте правительства ФРГ.

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Глава правительства отметила готовность реализовать вместе с Францией проект по установлению единой системы налогообложения для предприятий. "Это означает, что, когда мы будем думать о том, как развивать общую основу для начисления налога для компаний Франции и Германии, будет учитываться и реальное положение дел, которое мы сейчас наблюдаем в Америке", - сказала Меркель.

Президент США Дональд Трамп 22 декабря прошлого года подписал закон о внесении множества серьезных поправок в налоговый кодекс. Реформа считается крупнейшей за последние 30 лет. Она, в частности, предполагает снижение налогов для бизнеса.

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