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Трамп заявил, что США больше не будут проводить "глупую" торговую политику

Экономика и бизнес
3 марта, 21:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, марта. /ТАСС

Глава Белого дома также пригрозил ввести налог на импорт автомобилей из Европы

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон более не будет проводить торговую политику, которая позволяла другим странам годами извлекать выгоду. Соответствующее заявление он разместил в субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Соединенные Штаты ежегодно имеют торговый дефицит в размере $800 млрд из-за наших "очень глупых" торговых сделок и политики. Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет", - написал американский лидер.

"Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет", - заверил он.

В минувший четверг Трамп объявил о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США. Кроме того, Вашингтон ведет переговоры об изменении ряда договоров о зонах свободной торговли, в частности, с Канадой и Мексикой.

Угрозы введения налога на импорт автомобилей

Трамп также пообещал ввести налоги на автомобили из Европы в том случае, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний.

"Если ЕС хочет и дальше повышать уже и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, то тогда мы просто введем налоги на их машины, которые свободно ввозятся в США", - написал глава Белого дома. По его словам, власти Евросоюза "сделали невозможной" продажу американских машин в Европе.

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