Трамп заявил, что США больше не будут проводить "глупую" торговую политику

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон более не будет проводить торговую политику, которая позволяла другим странам годами извлекать выгоду. Соответствующее заявление он разместил в субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter.

The United States has an $800 Billion Dollar Yearly Trade Deficit because of our “very stupid” trade deals and policies. Our jobs and wealth are being given to other countries that have taken advantage of us for years. They laugh at what fools our leaders have been. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 March 2018

"Соединенные Штаты ежегодно имеют торговый дефицит в размере $800 млрд из-за наших "очень глупых" торговых сделок и политики. Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет", - написал американский лидер.

"Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет", - заверил он.

В минувший четверг Трамп объявил о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США. Кроме того, Вашингтон ведет переговоры об изменении ряда договоров о зонах свободной торговли, в частности, с Канадой и Мексикой.

Угрозы введения налога на импорт автомобилей

Трамп также пообещал ввести налоги на автомобили из Европы в том случае, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний.

"Если ЕС хочет и дальше повышать уже и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, то тогда мы просто введем налоги на их машины, которые свободно ввозятся в США", - написал глава Белого дома. По его словам, власти Евросоюза "сделали невозможной" продажу американских машин в Европе.