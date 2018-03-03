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FT: в Великобританию будет поставлена новая партия российского газа

Экономика и бизнес
3 марта, 22:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, марта. /ТАСС

По данным газеты, партия российского СПГ будет доставлена в Великобританию компанией Royal Dutch Shell

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ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Россия осуществит новую поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Великобританию и пополнит истощающиеся запасы голубого топлива в этой стране. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times.

По информации издания, два человека, знакомых с подробностями поставки, сообщили, что партия российского СПГ будет доставлена в Великобританию компанией Royal Dutch Shell. В эти выходные у западного побережья Франции компания перекачает сжиженный газ с российского ледокола в трюмы собственного судна, которое и должно будет доставить произведенный на заводе "Ямал СПГ" газ в Великобританию. 6 марта это судно должно пришвартоваться у терминала СПГ в порту города Милфорд-Хейвен, расположенном в графстве Пембрукшир в Уэльсе. Там поставка будет приведена в газообразное состояние и закачена в общебританскую газовую сеть.

Как отмечает газета, и компания "Новатэк", являющаяся основным владельцем завода "Ямал-СПГ", и Royal Dutch Shell отказались комментировать эту информацию.

28 декабря 2017 года Великобритания приняла первую партию сжиженного природного газа из России, также произведенного на заводе "Ямал-СПГ". Ее доставил в британский порт на острове Грейн ледокольный газовоз Christophe de Margerie.

В связи с холодами, с которыми Великобританиz столкнулась на нынешней неделе, расходы идущего на отопление домов и квартир газа существенно возросли, а цены на него в стране достигли пика за последние 12 лет. В итоге в минувший четверг компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила, что, на фоне резко возросшего спроса на этот вид топлива, она столкнулась с первым за восемь лет дефицитом газовых поставок. Поэтому прибытие в страну новой партии российского газа будет как нельзя кстати. В то же время, сам факт осуществления газовых поставок из России, с которой у Соединенного Королевства складываются непростые политические отношения, по мнению Financial Times, подчеркнет проблему обеспечения энергетической безопасности Великобритании на фоне излишней зависимости страны от газового импорта в связи с уменьшением объемов добычи голубого топлива национальными компаниями.

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