Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов

ТАСС, 4 марта. Евросоюзу из-за морозов приходится закупать у России рекордное количество газа. Об этом сообщило в агентство Bloomberg.

"Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ", - заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато.

"Только "Газпром" способен увеличить поставки газа европейским потребителям до максимального уровня с головокружительной скоростью. Нет другого поставщика, который мог бы справиться с задачей", - уверен председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня, пишет Bloomberg. Потребление газа подскочило до рекордных объемов минимум за последние пять лет. Великобритания и Германия наращивают объемы закупок собенно быстро.

Ранее газета Financial Times сообщила, что РФ поставит в Великобританию сжиженный природный газ танкерным способом. Из-за морозов расходы идущего на отопление домов и квартир газа в Великобритании существенно возросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Обслуживающая британскую газораспределительную систему компания National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.