Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов

Экономика и бизнес
4 марта, 12:51 UTC+3

Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ, рассказал агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато

Поделиться
Материал из 1 страницы
Холодная погода в Бристоле, Великобритания

Холодная погода в Бристоле, Великобритания

© Ben Birchall/PA via AP

ТАСС, 4 марта. Евросоюзу из-за морозов приходится закупать у России рекордное количество газа. Об этом сообщило в агентство Bloomberg.

"Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ", - заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато.

Смотрите также

"Газпром" 10-й раз установил новый суточный рекорд экспорта газа в Европу

Украина из-за морозов увеличила импорт газа из Европы на 12 млн кубометров в сутки

СМИ: ущерб британской экономике от снегопадов составил около $1,4 млрд за сутки

"Только "Газпром" способен увеличить поставки газа европейским потребителям до максимального уровня с головокружительной скоростью. Нет другого поставщика, который мог бы справиться с задачей", -  уверен председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня, пишет Bloomberg. Потребление газа подскочило до рекордных объемов минимум за последние пять лет. Великобритания и Германия наращивают объемы закупок собенно быстро.

Ранее газета Financial Times сообщила, что РФ поставит в Великобританию сжиженный природный газ танкерным способом. Из-за морозов расходы идущего на отопление домов и квартир газа в Великобритании существенно возросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Обслуживающая британскую газораспределительную систему компания National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори
2
В ЛНР слова Волкера о расформировании республик связали с желанием польстить Киеву
3
Керлингистка Моисеева удивлена включению Сидоровой в состав ее команды на ЧМ
4
В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"
5
Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов
6
Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"
7
Путин: в России создана современная высокотехнологичная армия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама