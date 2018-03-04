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Володин: закон о диверсификации предприятий ОПК будет разработан в течение года

Экономика и бизнес
4 марта, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Спикер Госдумы подчеркнул необходимость ликвидации законодательных барьеров, мешающих развитию гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Закон о переходе предприятий оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции будет разработан в течение года, возможно, с переходом на следующий год. Об этом в воскресенье сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В законодательной части нам все нужно будет делать в течение текущего года, может, с переходом на следующий год", - сказал он.

"Вопрос о диверсификации будет в первую очередь связан с ликвидацией законодательных барьеров, которые мешают развиваться гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Наша задача - вместе с представителями этой отрасли изучить вопросы, связанные с преодолением законодательных барьеров, формированием нового законопроекта, затем выйти на принятие законов. К этой работе мы уже приступаем сейчас, с этим тянуть нельзя", - добавил Володин.

Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в Калининграде президент РФ Владимир Путин заявил о том, что новые военные разработки, представленные 1 марта при оглашении послания Федеральному собранию, могут быть со временем применены и в гражданских отраслях.

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