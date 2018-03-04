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Мэй исключила сохранение паспортной системы для банков в Сити после Brexit

Экономика и бизнес
4 марта, 15:43 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, марта. /ТАСС

Отмечается, что ранее власти страны столкнулись с угрозой перевода многими крупными банками своих штаб-квартир из Лондона в страны континентальной Европы с целью сохранения доступа к единому рынку

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ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Финансовые институты Сити в Лондоне после Brexit не будут пользоваться специальными паспортами, которые дают им возможность осуществлять торговые операции внутри ЕС без лицензий на работу в отдельно взятых странах сообщества. Об этом в интервью воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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"Если бы мы приняли паспортную систему, то были бы только той стороной, которая играет по уже установленным правилам. Нам пришлось бы соблюдать их правила, то есть те, которые были определены в других местах. С учетом же той важности, которую представляет собой финансовая стабильность, мы не можем лишь придерживаться аналогичных правил, не имея в них никакого права голоса", - пояснила глава правительства.

Мэй подчеркнула, что паспорта являются "неотъемлемой частью" пребывания в едином рынке ЕС, из которого Великобритания неизбежно выйдет, когда покинет само европейское сообщество.

Соединенное Королевство официально выйдет из Евросоюза 29 марта будущего года. Основанием для этого стали итоги общенационального референдума 2016 года о дальнейшем членстве страны в ЕС, победу на котором с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Поскольку Сити сейчас считается главном финансовым центром Евросоюза, британская столица столкнулась с угрозой перевода многими крупными банками своих штаб-квартир из Лондона в страны континентальной Европы с целью сохранения доступа к единому рынку. Однако британские власти рассчитывают на то, что привлекательность будущих договоренностей с Брюсселем в отношении режима оказания финансовых услуг, а также открывающиеся после Brexit перспективы свободного сотрудничества с финансовыми и страховыми рынками планеты, сохранят привлекательность Сити для мирового банковского сообщества.

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