Мэй выразила Трампу обеспокоенность угрозой введения США пошлин на сталь и алюминий

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Великобритания обеспокоена угрозой введения США пошлин на сталь и алюминий. Об этом, как было сказано в поступившем в ТАСС сообщении премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, глава британского правительства Тереза Мэй заявила президенту США Дональду Трампу во время состоявшегося между ними в воскресенье телефонного разговора.

"Премьер-министр выразила нашу глубокую обеспокоенность предстоящим объявлением президента в отношении пошлин на сталь и алюминий, отметив, что единственным путем разрешения проблемы глобального избытка производства в интересах всех сторон являются многосторонние действия", - отмечается в коммюнике.

В четверг Трамп заявил, что Соединенные Штаты на будущей неделе введут импортные пошлины на вышеуказанные сплав и металл. Их размер составит 25% на сталь и 10% на алюминий для стран, поставляющих эту продукцию в США.