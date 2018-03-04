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Мэй выразила Трампу обеспокоенность угрозой введения США пошлин на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
4 марта, 20:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, марта. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании видит возможное разрешение проблемы "глобального избытка производства в интересах всех сторон" в многосторонних действиях

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ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Великобритания обеспокоена угрозой введения США пошлин на сталь и алюминий. Об этом, как было сказано в поступившем в ТАСС сообщении премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, глава британского правительства Тереза Мэй заявила президенту США Дональду Трампу во время состоявшегося между ними в воскресенье телефонного разговора.

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"Премьер-министр выразила нашу глубокую обеспокоенность предстоящим объявлением президента в отношении пошлин на сталь и алюминий, отметив, что единственным путем разрешения проблемы глобального избытка производства в интересах всех сторон являются многосторонние действия", - отмечается в коммюнике.

В четверг Трамп заявил, что Соединенные Штаты на будущей неделе введут импортные пошлины на вышеуказанные сплав и металл. Их размер составит 25% на сталь и 10% на алюминий для стран, поставляющих эту продукцию в США.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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