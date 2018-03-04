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Глава Нацсовета по торговле: США за 18 лет утратили почти все позиции на рынке алюминия

Экономика и бизнес
4 марта, 21:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, марта. /ТАСС

Питер Наварро в интервью телеканалу CBS сообщил, что "алюминиевая промышленность сейчас на аппарате жизнеобеспечения"

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Питер Наварро

Питер Наварро

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. США с 2000 года потеряли почти все свои позиции на рынке алюминия. Об этом в воскресенье в эфире телеканала CBS заявил глава Национального совета по торговле Питер Наварро.

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На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. По словам Наварро, глава государства "принял взвешенное решение". "Это отличается от того, что мы делаем в сфере торговли, президент верно сказал, что у нас не будет страны, если мы останемся без сталелитейной и алюминиевой промышленности. Могу вам сказать, что алюминиевая промышленность сейчас на аппарате жизнеобеспечения", - заявил глава совета.

Наварро напомнил, что с 2013 года в стране закрылись шесть алюминиевых заводов, сейчас их осталось лишь пять, только два из них загружены полностью. "В 2000 году мы были крупнейшим производителем алюминия в мире, сегодня у нас 1,5% глобального рынка, у Китая - 55%", - продолжил он. При этом, отметил глава совета, "проблема не только в Китае". Кроме того, с 2000 года сталелитейная промышленность лишилась 75 тыс. рабочих мест, добавил Наварро.

В интервью он также выразил уверенность в том, что американцы "готовы переплатить 1,5 цента за упаковку с шестью банками пива", если это поможет индустрии.

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