Путин выступит на Съезде транспортников РФ и осмотрит выставку инфраструктурных проектов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Москве посетит Съезд транспортников России, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства выступит на пленарном заседании съезда, собравшего в Москве более 700 специалистов транспортной отрасли, а также осмотрит выставку приоритетных инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована до 2022 года. Кроме того, состоится телемост с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля - важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении.

Съезд транспортников - главное отчетное мероприятие отрасли, которое проводится раз в пять лет.

Расширение возможностей БАМа и Транссиба

Строительство второго прохода Байкальского тоннеля в одном из узких мест БАМа, сдерживающих пропускную способность магистрали, началось в 2014 году. Тоннель будет расположен на административной границе Иркутской области и Бурятии, его длина составит 7 км. Сообщается, что при строительстве применяются новые технологии, в частности, параллельно с проходкой ведется отделка тоннеля по всему диаметру. Как в январе сообщал начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) Василий Фролов, в марте текущего года планируется завершить проходку ствола тоннеля, а срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

1 марта в послании Федеральному собранию Путин поставил задачу увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока в 1,5 раза в течение шести лет - до 180 млн тонн. Также он поручил более чем в 1,5 раза, до 131 млн тонн, поднять пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

Глава РЖД Олег Белозеров позднее сообщил, что на эти цели потребуется от 600 млрд до 1 трлн рублей. В настоящее время проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение к 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн - рост на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта, размер инвестиционных затрат на его осуществление составляет 554,1 млрд рублей (в том числе 302,2 млрд рублей за счет РЖД).

Возможный переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года - даст прирост грузов по данному направлению в 2024-2025 годах около 114 млн тонн по сравнению с 2012 годом, говорил ранее первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов. По его словам, в частности, серьезный экономический эффект может иметь электрификация восточной части БАМа - от Комсомольска-на-Амуре в сторону порта Ванино.

БАМ - одна из крупнейших железнодорожных магистралей мира (около 4 тыс. км). Основной участок магистрали от иркутского города Тайшет до тихоокеанского порта Советская Гавань в Хабаровском крае строился с перерывами с 1938 по 1984 годы.

Дороги и другие коммуникации

В целом в своем послании парламенту президент РФ, говоря о развитии транспортной инфраструктуры, заявил о необходимости "буквально "прошить" всю территорию России современными коммуникациями". В частности, он поставил задачу привести в порядок региональные и местные автомобильные дороги, наращивать качество и объемы дорожного строительства, повысить уровень безопасности на трассах. В общей сложности, по словам Путина, в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство дорог, направив на эти цели более 11 трлн рублей из всех источников (в 2012-2017 годах объем вложений составил 6,4 трлн рублей).

Кроме того, Путин в послании заявил, что через шесть лет половина межрегиональных авиационных рейсов в России должна будет осуществляться напрямую, чтобы не приходилось летать в соседней регион через Москву. Сейчас 74% всех внутренних рейсов в РФ выполняются через столицу. Как сообщили в Минтрансе России, "ведется работа по снижению НДС до 0% на маршрутах, исключающих Москву, а также по маршрутам в города Дальнего Востока". В настоящий момент нулевая ставка НДС действует на полеты только в Симферополь и Калининград.

Также глава государства в послании Федеральному собранию поручил и дальше наращивать потенциал Северного морского пути, чтобы он стал "по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией".